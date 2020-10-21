اشتعال حرب تمزيق لافتات "النواب" في المطرية ومرشح يستعين بلاعب المنتخب

اشتعلت المنافسة بدائرة المطرية، منذ انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين وصل عددهم إلى 27 مرشحًا يتنافسون على مقعدين، من بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، هما النائبين على الدمرداش، ووائل الطحان، و3 مرشحين هم طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد الجديد، ومحمد فتحي غنيم، عن حزب المحافظين، ومهندس نجم، عن حزب حماة الوطن، إلى جانب 22 مرشحًا مستقلًا، من بينهم سيدتين.

وتعددت وسائل استخدام الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، فمنهم من يعقد الاجتماعات مع كبار عائلات لكسب تأييد أكبر عدد من الناخبين، وهناك من يجوب الشوارع ويستمع للمواطنين ومطالبهم المختلفة، فيما كان القاسم المشترك الذي استخدمه جميع المرشحين كمصدر رئيسي للدعاية هي" السوشيال ميديا" التي حرص جميع المرشحين على توثيق كافة نشاطاتهم بالدائرة من خلالها.

واستخدم المرشحون أنواع الدعاية المختلفة التي جمعت بين مظاهر الدعايا التقليدية كتعليق اللافتات واستخدام الأغاني الوطنية وأخرى خاصة بالمرشحين، واستخدام السيارات التي تحمل اللافتات، أما الوسائل غير التقليدية فتمثلت في مشاركة اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق في الترويج لأحد مرشحين الدائرة، وفتح أحد المرشحين أبواب عيادته مجانًا لمدة يوم واحد من كل الأسبوع.

اللاعب محمد زيدان يدعم أحد مرشحي الدائرة بـ"فيديو"

وقام المرشح، أحمد عبدالفتاح الشهير بـ"دودو العمدة" المرشح المستقل، بالنشر على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" مقطع فيديو قصيرللنجم المصري محمد زيدان لاعب المنتخب السابق، وتمنى "زيدان" التوفيق للمرشح وعبر عن دعمه له في خوض الانتخابات، وانهى الفيديو بالتذكير برقم ورمز المرشح.

كما شهدت شوارع المطرية انتشار ظاهرة اللافتات الممزقة، وسط تسابق المرشحين على استغلال الأماكن المميزة لتعليق اللافتات، ويتسابق القائمون على الحملات الإنتخابية على استخدام هذه الأماكن في الدعايا قبل باقي المترشحين، كما يتم استخدام المحال الشهيرة في المنطقة وتعليق اللافتات أمامها.

فيما أطلق المرشحون سيارات الدعاية في مختلف الشوارع خاصة الرئيسية، وتمركزت مدة من الزمن بميدان المطرية مستغلين بذلك الكثافة العددية التي عادة ما تحيط بالميدان، وأثناء جولاتها بثت الأغاني الوطنية، فيما قام بعض المرشحين بعمل أغاني خاصة بهم، وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع سيارات الدعاية التي جذبت العديد من الشباب والأطفال.

وقام المرشح الدكتورعماد الدغار، مستقل، بتجهيز عيادة أسنان بالتعاون مع مؤسسة طبية، ويقوم بالكشف على أهالي الدائرة يوم واحد في الأسبوع وهو الخميس، ويتم الكشف والخلع مجانًا، أما المتطلبات الأخرى فيدفع المريض نظيرها سعرًا رمزيًا.

ويتنافس 27 مرشحًا على مقعدين في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، بينهم عدد من النواب الذين يتمتعون بخبرة طويلة بالدائرة، وفيما يخوض الماراثون الانتخابي سيدتان فقط مقابل 25 رجلاً.

وبدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبروتستمر حتى يوم 1 نوفمبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابي.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.