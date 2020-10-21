الربان "ولاء حافظ" ينفذ أطول غطسة تحت الماء بشرم الشيخ

أعلن الغطاس العالمي الربان "ولاء حافظ" عن تنفيذ أطول غطسة تحت الماء بمدينة شرم الشيخ، بدعم من محافظة جنوب سيناء، ورعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتزامن مع العيد القومي للقوات البحرية المصرية، وأعياد تحرير سيناء.

وقال الربان ولاء حافظ إنه يسعى لتنفيذ أطول غطسة تحت الماء دون التقيد بوقت معين، لينافس بها الغطاسين الأصحاء عالميًا، ويصبح أول معاق شلل رباعي يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.

وأوضح في تصريح له، اليوم، أنه جرى تصميم أكبر علم لمصر، ليرفرف تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين، في محاولة لتحقيق رقم عالمي جديد بموسوعة جينيس العالمية، ويبلغ طول العلم المصري 1125 مترًا مربعًا.

جدير بالذكر أن الربان البطل "ولاء حافظ "هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية، عمل بالقسم البحري بوزارة البحث العلمي، وكان قائد سرب الغواصين في نفس الوقت، وعمل مرشدا بهيئة قناة السويس.

وحقق غطسه لمدة 51 ساعة تحت الماء، تم تسجيلها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، وكسر بها الرقم الأمريكي المحقق في ذلك الوقت.

وتعرض "حافظ" لحادث سيارة أصيب على أثره بشلل رباعي، فقرر أن يضرب للعالم مثالًا للبطل الذي لا تقهره الظروف، كأحد أبناء البحرية المصرية.