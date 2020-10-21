العثور على سمكة شيطان البحر النادرة نافقة بالغردقة

عثرت إدارة محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر على سمكة "المانتا"، والمعروفة بشيطان البحر نافقة بشاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة وتم إخطار الاجهزة المختصة ونقلها إلى المعهد القومي لعلوم البحار لتحنيطها.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطاراُ من محميات البحر الأحمر بالعثور سمكة المانتا نافقة بشاطئ النادي الاجتماعي والمعروفة بشيطان البحر طولها ١٤٠ سم بمعدل ٤٠ سم للجسم و ١٠٠ سم حتى نهاية السوط وتم علي الفور نقلها إلى المعهد القومي لعلوم البحار لإعداد تقرير عن سبب الوفاة والبدء في تحنيطها لعرضها بمتحف الأحياء لعلوم البحار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالراضي دار مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر أن سمكة المانتا هي من الأسماك الزينة والنادر وجودها، وتزن حوالي ٢.٣ كجم َالطول ٤٠ سم للجسم و ١٠٠ سم حتى نهاية السوط.

ولفت إلى أن التقرير المبدئي للفحص الذي أشرفت عليه دكتورة نهلة حسام الدين أستاذ علام إسماعيل تبين وجود آثار أنيميا عليها عبارة عن بهتان في لون الكبد و القلب و الأحشاء الداخلية وكذلك التهابات بالجهاز الهضمي مما يرجح وجود خلل في الجهاز الهضمي أدى إلى عدم القدرة على تناول الطعام و الضعف العام ثم الوفاة.

ومن جانبه أشار القبطان حسن الطيب الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة الأسبق بالبحر الأحمر بأن سمكة المانتا وهي شيطان البحر تم العثور عليها في أحد شواطئ الغردقة ويطلق عليها سمكة manta ray أو شيطان البحر العملاقة حيث تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم، و تتغذى على بعض أصغر الكائنات في المحيطات أو البحار، وهناك نوعان من أسماك شيطان البحر: أسماك شيطان البحر المرجاني، التي تعيش في المياه الساحلية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وأسماك شيطان البحر المحيطة العملاقة، التي تنتمي إليها أكبر أسماك شيطان البحر، التى تهاجر في المياه المفتوحة، وهي متواجدة بصفة مستمرة في مياه البحر ولكن يندر ظهورها لرواد البحر.

وتابع: لا تملك أسماك شيطان البحر أي أسنان، إذ أنها تعتمد على صفوف من الصفائح الصغيرة، وتتنقل أسماك شيطان البحر المرجاني بين سطح المحيط وأعماقه، ما ينتج عنه رابط إيكولوجي مهم بين المنطقتين.

و تتعرض أسماك شيطان البحر، في بعض الدول إلى أخطار عدة منها الصيد المستهدف، والصيد العرضي عبر مصائد السمك، والعلق في الحطام البحري، و التلوث البلاستيكي، وتدهور الموانئ وباتت أسماك شيطان البحر العملاقة تحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية بفضل جرافاتها الخيشومية التي تتكون من نسيج شبيه بالأسفنج والتي تستعمل في الأدوية الصينية.