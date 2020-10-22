اليوم.. 4 وزراء يفتتحون المرحلة الـ2 لمشروعات التنمية المحلية بسوهاج

يصل اليوم إلى محافظة سوهاج اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقهم قيادات من صندوق تحيا مصر، لافتتاح المرحلة الثانية لعدد من مشروعات التنمية الشاملة بالمحافظة.

من المقرر أن يكون في استقبال الوزراء، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح وحدة المعالجة الثالثة للصرف الصحي في سوهاج، في ظهر اليوم يتم افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بمركز طهطا، ثم افتتاح مركز شباب عرب بخواج.

وفي الواحدة ظهرا يتم افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، وتفقد قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة".

وعصر اليوم سيتم تفقد الحديقة المتحفية على كورنيش النيل بسوهاج، ومشاهدة معروضات منتجات الحرف اليدوية.