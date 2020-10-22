تجديد حبس قاتل زوجته خنقا في عين شمس

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل زوجته خنقا في عين شمس

يوما على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت التقرير النهائي للصفة التشريحية للمجني عليها.

يذكر أن المتهم اعترف أمام النيابة العامة، بقتل زوجته خنقتها وهي نائمة.

وأضاف المتهم أنه يأس من زوجته، وأنها دائمة التشاجر معه منذ تزوجها وأنجب منها طفلين، ولكن الخلافات الزوجية عرفت طريقها بينهما منذ سنوات.

وكشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث، أن الجثة عُثر عليها مسجاة على ظهرها بالسرير داخل غرفة النوم، وبها إصابات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر الاعتداء عليها بالضرب.

ورجحت المعاينة، أن سبب الوفاة هو الخنق، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

بعد 24 ساعة من الجريمة ألقت المباحث القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، ودلت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها أثناء نومها.

وبينت التحريات وجود مشاجرة بين المجني عليها والمتهم قبل ارتكاب الجريمة وأن الجيران سمعوا أصواتًا عالية قبل الجريمة بساعات، وأن الجريمة تمت بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، حيث قرر التخلص منها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا رواية سماع الشجار، ولكنهم لم يشاهدوا جريمة القتل، وأنهم فوجئوا بحضور رجال المباحث إلى المنزل وإلقاء القبض على المتهم واكتشاف جريمة القتل.

وأوضحت المناظرة لجثمان المجني عليها أنها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد، وبضبط المتهم أكد أنه مرتكب الجريمة، وبمناقشته أكد أن بعدما تأكد من خلود أطفالهما للنوم، دخل إلى غرفة النوم وخنق زوجته انتقامًا من سوء معاملتها له.