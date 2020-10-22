محافظ أسوان يناشد الأهالي تقديم طلبات "تصالح البناء" قبل انتهاء المهلة

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالي المحافظة، اليوم، سرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين، للتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، 31 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين، لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار "عطية"، إلى أن الفترة الماضية، شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي والمعيشي للأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن نسبة التخفيض في المرحلة الأولى، ما بين 30% إلى 50%، بينما وصلت النسبة بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيها.

وقال اللواء أشرف عطية، إن التسهيلات المقدمة، ساهمت في وصول عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى 9811 طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت إلى 39.1 مليون جنيه، مشددا على المسئولين بضرورة التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات، بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات، مع الحفاظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات في المحافظات المختلفة، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، علي سعي المحافظة لتحقيق ذلك من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسواني، وخاصة للمقيمين في المناطق العشوائية، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد صديق.

جاء ذلك، في أثناء الاجتماع الذي عقد لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، في إنشاء مشروعات إسكان تصب في صالح أهالي وشباب المحافظة، علاوة علي حسن استغلال مواقع الأراضي المميزة في مشروعات استثمارية جادة، بحضور الدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة السابق بجامعة بنها، واستشاري مشروع الأسمرات، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلي مديري الإسكان والتخطيط والمتابعة.

ووجه اللواء أشرف عطية، بإعداد زيارة ميدانية للدكتور رجب مجاهد، ومجموعة العمل للمواقع المقترحة لهذه المشروعات، من أجل عمل دراسات جدوي متكاملة، تشمل مختلف البيانات والرفع المساحي والإحداثيات، لتحديد سبل الاستفادة في إنشاء أنماط الإسكان المطلوبة، طبقا لاحتياجات المحافظة ومطالب ورغبة المواطنين، خاصة في المساحة المقترحة علي حوالي 40 فدان، بامتداد منطقة الصداقة الجديدة.