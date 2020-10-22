وكيل "الشيوخ": لائحة المجلس ستتضمن حقوق وواجبات الأعضاء

قالت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ ستبدأ عملها فى وقت قريب، وفقا للقرار الذى أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما.

وقالت "فيبى"، أن مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أوغيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، وسيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.

وأشارت إلى أنه وفقا لللائحة سوف تتضمن كافة الآليات التى تنظم العمل داخل الغرفة الثانية للبرلمان، واللجان المتخصصة التي سيشملها، وكيفية الانضمام إليها، وكذلك تنظيم إعطاء الكلمة فى الجلسات العامة، والأدوات الرقابية التي تمكن كل عضو من أداء عمله، كما تتضمن اللائحة حقوق الأعضاء وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب إتباعها، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات المهمة التى حددها الدستور، وهى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، ويؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وفى مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إضافة إلى أخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.