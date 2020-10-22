البابا يستقبل كاهنين من نيويورك وسفير مصر في موريشيوس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اثنين من كهنة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند، هما القس مايكل آرتين كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول، نايتك، ماسانشوستس، والقس رافائيل سيف كاهن كنيسة القديسين الأنبا شنوده والأنبا كاراس، ميلفورد.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة علياء برهان سفيرة مصر في دولة موريشيوس.

وعُينت "برهان" منتصف يوليو الماضي سفيرًا لمصر في بورت لويس، موريشيوس، ويأتي اللقاء في سبيل التعارف.

البابا يكرم كاهن كنيسة مار جرجس بالمنيل بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته

وكان البابا تواضروس الثاني، كرم خلال عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص إيليا رؤوف كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيل الذي يحتفل قطاع كنائس مصر القديمة، باليوبيل الذهبي لسيامته.

وقدم كورال الكنيسة ذاتها عددًا من الترانيم ثم كرم البابا القمص إيليا وقدم له هدية تذكارية والتقط صورة معه وأسرته، كما ألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القطاع كلمة عن خدمة الكاهن المحتفل به.

وشكر الأنبا يوليوس، البابا على محبته واهتمامه باليوبيل الذهبي بتكريم القمص إيليا رؤوف كاهن كنيسة مار جرجس بالمنيل.

ولد نصير رؤوف في 12 مارس 1939، التحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس حصل على بكالوريوس الكهرباء والطاقة عام 1963، في هذا الوقت تشبع بسمير خير سكر الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وسليمان رزق الأنبا مينا آڤا مينا، وعمل في وزارة الصناعة عام 1969، دعاه البابا كيرلس السادس وأرسله شماسًا وواعظًا في كنيسة خشبية وهي كنيسة مار جرجس المنيل، وفي أكتوبر 2019 احتفل بمرور 50 عامًا على الصلاة في كنيسة المنيل.

تزوج الكاهن في أغسطس 1970، وفي 23 أكتوبر من نفس العام سيم كاهنًا وكان معه شخص آخر أسماهم البابا كيرلس القس إيليا والقس أخنوخ كاهن كنيسة مارمينا بشبرا، سيما في كلوت بك بيد الأنبا مكسيموس الراحل أسقف القليوبية، وفي عام 1975 وضع البابا شنودة حجر الأساس لكنيسة مار جرجس بالمنيل وفي سبتمبر 1975 رسم قمصًا وظل يخدم وحده حتى عام 1980 حين أتى القس موسى الجوهري ليخدم معه وفي سنة 1990 ذهب القس موسي للخدمة في بوسطن إلى أن أرسل له القس جرجس عبد الملاك للخدمة معه عام 1992.