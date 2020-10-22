تجهيز 633 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من مليوني ناخب بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه جهزت 633 لجنة فرعية، موزعين على 284 مقرا انتخابيا، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا، وشكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

وأضاف "الأنصاري" أنه جهزت 174 لجنة فرعية، موزعين على 63 مقرا انتخابيا بالدائرة الأولى، التي تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألفا و97 ناخبا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا جهزت 136 لجنة فرعية، موزعين على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبا.

وفي الدائرة الثالثة، التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهزت 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهزت 141 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبًا.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ شدد على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور، وتأمين اللجان الإنتخابية، فضلا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن، للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد أسامة أبو طالب، مدير إدارة العمليات وشؤون الخدمة بمديرية أمن الفيوم، ونائب المستشار العسكري، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة الكهرباء، والأزهر، والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري مديريات الخدمة، ورؤساء المجالس والمدن.