"الإعلام الرياضي" تشيد بتغطية الصحف وتحذر من قنوات يوتيوب: تثير الفتن

أشادت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بما اعتبرته التزاما لأغلب الصحف المقروءة والعديد من البرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية "والتى تلتزم بكل الأصول المهنية السديدة والصائبة"، بحسب تقرير رفعته اللجنة في اجتماعها الأخير للمجلس وحصلت عليه "الوطن".

وحذرت اللجنة في الوقت ذاته من الانفلات الصارخ من بعض قنوات اليوتيوب والتي تثير الفتن "والمدمرة للأخلاق الحميدة لمجتمعنا" بحسب وصفها، مؤكدة أن الأجواء الرياضية أصبحت غير رياضية وبالتالى الإعلام الرياضى بما لايبشر بتحسنها رغم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنقية الأجواء فى منظومتنا الإعلامية الرياضية، من خلال التوجيهات المتكررة بضرورة الالتزام بميثاق العمل الصحفى والإعلامى وعدم الانجراف وراء دعاوى التعصب.

وكشفت اللجنة أن الإهانات المتبادلة أصبحت غالبة فى التناول الإعلامى الرياضى خاصة فى المواد المرئية ومنها إلى المواقع الإلكترونية وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى التى تزيد الأمور اشتعالا مما يؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعى فى ظروف حرجة لشعبنا ووطننا.

وكانت "الوطن"، قد نشرت التقرير الذي رفعته اللجنة للمجلس ويتضمن رصدا لمخالفات 5 برامج وهي "زملكاوي" فى قناة الزمالك، و"ملك وكتابة" و"خط أحمر" فى قناة الأهلى و"البريمو" فى قناة تن و"أوضة اللبس" فى قناة النهار.

كما تم رصد مخالفات من بعض مقدمي البرامج، ومن بعض الضيوف شبه الدائمين على بعض البرامج مثل رضا عبدالعال ومجدي عبدالغنى وإبراهيم سعيد وإسلام صادق وأحمد جمال وطارق يحيى.

وأكدت اللجنة أن مرحلة النصح والإرشاد قد انتهت وأنها سوف ترصد كل المخالفات وتقنن عقوباتها الفورية وفق القانون ولائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما فى ذلك المسألة التأديبية والإيقاف والمنع والغرامة، كما ناشدت اللجنة من خلال سياسة ولائحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن تتحمل المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة المسئولية المهنية تجاه كل منتسبيها.