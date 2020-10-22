5 كلمات تكشف جريمة "حنان": قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في شهر العسل

"عاملة إيه حنان.. ألف مبروك" 5 كلمات لا أكثر، مجرد رسالة اطمئنان، وتهنئة على الزواج، سطر واحد في رسالة وصلت على هاتف "حنان" 22 سنة، بعد يومين من زفافها، أثارت لدى الزوجة التي لم يمضِ على زواجها سوى 48 ساعة، وتخيلت أنه ماضٍ و"راح لحاله".

كانت الرسالة التي استقبلها هاتف العروس، من عشيق سابق، شاب يكبرها بعامين، تعرفت عليه في أثناء شرائها هاتفا محمولا من المحل الذي يعمل به في مدينة مطروح، ثم توطدت العلاقة بينهما إلى أن وقعت بينهما تجاوزات وصلت لحد لم يعد الانفصال بينهما ممكنا، لكن ظروف العشيق كانت أقوى وانفصلا، حيث حالت ظروف العشيق المادية دون الزواج.

مرت الأيام والسنوات، وتقدم شاب يدعى "البرنس" للزواج من حنان، فاضطرت للموافقة تحت ضغط الظروف، وقطعت صلتها بالعشيق، لكن بعد يومين من زفافها تلقت الرسالة التي قلبت كيانها، واتفقت مع عشيقها على اللقاء، ووفقا للتحقيقات، فإن الفتاة وعشيقها اتفقا على قتل الزوج، حيث دست له منوما في كوب عصير وعندما فقد الوعي اتصلت بعشيقها الذي خنقه بفوطة مبللة، ثم لاذ بالفرار بينما ظلت حنان تصرخ مستغيثة.

توجهت حنان وحررت المحضر رقم رقم 5996 لسنة 2020 إداري مطروح بوفاة "البرنس هاشم"، وبعد الكشف عليه في مستشفى مطروح العام لم يجزم مفتش الصحة إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وادعت زوجته أن الوفاة طبيعية، لكن أجهزة الأمن بمطروح ارتابت في الزوجة، وبدأت التحقيق معها.

ونفت الزوجة وجود شبهة جنائية، لكن التحقيقات كشفت أن زوجة البرنس كانت على علاقة منذ 7 سنوات مع شخص يعمل في "محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد زوجها بـ10 أيام تقريبا تواصلت معه مرة أخرى واتفقا على قتل "البرنس".

وجاء في التحريات أنه في يوم الواقعة اشترى عشيق "زوجة البرنس" منوما بعد أن وضع خطة محكمة لقتله، وبعد تناول البرنس المنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، قيَّدت يديه وقدميه بحبل لعدم المقاومه، ثم صعد عشيقها وخنقه بـ"فوطة مبللة بالماء" ثم شنقه بالإيشارب، وتخلص من أدوات الجريمة.

وذكرت التحريات أنه بحسب الخطة الموضوعة، صرخت الزوجة "البرنس مات"، ونقلت الجثة إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيره قبل وصوله إلى المستشفى، وتمكنت النيابة العامة من فك اللغز، وصدر قرار بضبط وإحضار الزوجه وعشيقها، واعترفا بالواقعة كاملة، وجرى تمثيلها، وصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم التجديد لهما 15 يومًا.