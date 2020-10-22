رغم التقليات الجوية.. انتظام حركة السفن بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد انتظامًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة.

وأشار إلى أن 10 سفن وصلت إلي الميناء، فيما غادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 32 سفينة منها 3 سفن مخطاف داخلي، وسفينتي حاويات، وعدد 6 سفن مواد بترولية، و19 سفينة بضائع عامة.

ولفت إلى دخول وخروج 10843 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 61279 طنًا، تزامنًا مع شحن بضائع صادرة تزن 23680 طنًا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 678 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 491 حاوية .هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 84959 طن بضائع غير محواه .

من ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

وشهدت مدينة الإسكندرية، تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وانتشر عمال فرق الطوارئ وجرى الدفع بعدد من سيارات الشفط والدمج وسيارات السيول، استعدادا لاستقبال الأمطار، ونوات الشتاء لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.