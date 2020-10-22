"بورصة الكتب".. أسعار أحدث الإصدارات مع عودة المعارض

مع عودة موسم معارض الكتب، في عدد من المحافظات على التوالي، يفاضل القارئ بين العديد من الخيارات لشراء الكتب المفضلة لديه.

"الوطن" تقدم نبذة مختصرة، عن مجموعة من الإصدارات عن دور النشر المختلفة:

-"الأيام الحلوة فقط" 60 جنيها

عن بيت الياسمين للروائي إبراهيم عبدالمجيد، يكتب المؤلف عن أيام حلوة مفعمة بالضحك مع كثير من كتَّاب جيله، ومن الأجيال السابقة عليه واللاحقة، من مبدعين ونقاد ومفكرين وسياسيين ومناضلين، وشخصيات عظيمة قابلها في حياته من غير الحقل الثقافي، هذا الضحك الذي يعيشه الكتّاب ولا يتوقفون عنده كثيرًا بسبب ما يحيطهم من مشاكل في الحياة الثقافية والسياسية.

-"سبيل الغارق" 100 جنيه عن دار نهضة مصر للدكتورة ريم بسيوني، تلتقط الكاتبة بداية الخيط من خلال البطلة جليلة وتغزل حكايتها عن كيف التحقت بالمدرسة، في القرن ال 19، لتخوض جليلة معركتها الكبرى لتكون نفسها لا كما يريد لها الآخرون أن تكونه، وتستدعى أحداث ثورة عرابي وتداعياتها والاحتلال الانجليزى وآثاره على مصر.

-"لوكاندة بير الوطاويط" صادرة عن دار الشروق للكاتب أحمد مراد، والتي يعود فيها للتاريخ من خلال العثور على يوميات تعود إلى سنة 1865، مدفونة وراء حائط الغرفة رقم سبعة بالطابق الثالث بمبنى اللوكاندة، ومحفوظة بشكل جيد.

- "كنت شابا فى الثمانينات" 140 جنيها

صادر عن دار الكرمة للنشر، للكاتب محمود عبدالشكور، وكتاب التأريخ الاجتماعي لمصر يربط بين الخاص والعام، يتحدث عن الحياة في المدينة الجامعية، وبداياته الصحفية الأولى، وانتشار الجماعات الإسلامية، وأحداث الأمن المركزي، ومأساة بليغ حمدي، وظهور الأغنية الشبابية الجديدة ورموزها، وأحداث أخرى مثيرة نسيها كثيرون، يُعد هذا الكتاب استكمالًا لما بدأه المؤلف في كتابه "كنت صبيًّا في السبعينات".

-"الصين في عشر كلمات" 80 جنيها

عن المركز القومي للترجمة، ترجمة وتقديم الدكتور عبدالعزيز حمدي، ويسلط الكاتب أضواء كاشفة على تعاظم سرعة "المعجزة الاقتصادية" في الصين، حيث تغير كل شيء في مثل لمح البصر، ويرصد المؤلف التحولات الكبرى التى اجتاحت الصين في نصف القرن الأخير، حيث تغيرت من عصر العوز المادي إلى عصر البذخ والتبذير، ومن عصر السياسة في المقام الأول الى عصر المال أولا، ومن عصر غريزة القمع إلى عصر الاندفاع والتهور والانغماس في اللهو والمجون.