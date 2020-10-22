عاجل..هشام عز العرب يتقدم باستقالته من "التجاري الدولي"

علمت "الوطن" أن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تقدم باستقالته إلي مجلس إدارة البنك قبل نحو ساعتين، ولم يفصح المصدر عن أية تفاصيل تتعلق بأسباب الاستقالة.

وتأتي تلك الأنباء بعد قيام إدارة البورصة بإيقاف التداول على أسهم البنك "التجاري الدولي مصر"، لمدة تجاوزت ساعتين، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لم تفصح عن أية أسباب لقرار الإيقاف.

ويشغل هشام عز العرب منصب رئيس البنك منذ العام 2002، كما شغل رئيس اتحاد بنوك مصر في مارس 2013، ليصبح أول رئيس بنك مملوك للقطاع الخاص يشغل هذا المنصب، ثم تم التجديد له في الاتحاد فى مارس 2017، وانتهت فترة رئاسته في مارس الماضي.