للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، مؤكدا أن القرارات الجديدة للحكومة في صالح المعلم، وتأتي تقديرا لدوره المهم والمحوري في النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

وأضاف الزناتي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الصندوق سيكون له شخصية اعتبارية، وسيتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم وضع لائحة للصندوق وسيتم تشكيل مجلس إدارة من مهامه تحديد حزمة المزايا التي سيقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

وعن مصادر تمويل الصندوق، أوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية ستقدم دعما ماليا لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020 -2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ولفت إلى أن هناك اختلافا بين صندوق الرعاية المالية والاجتماعية الجديد، وصندوق الزمالة التابعة للنقابة، مؤكدا أن صندوق الزمالة يصرف 20 ألف جنية للمعلمين ذوي الأمراض المستعصية، لا ترد، بالإضافة إلى إعانات كورونا وإعانات أخرى 10 آلاف جنيه للمعلمين الذين لديهم أولاد بالجامعات والمدارس على أن يتم تسديدها بدون فائدة على 60 شهرا.