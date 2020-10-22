إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب شخصان، اليوم، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي للعلاج.

تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة أبورديس، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي القديم، بالقرب من منطقة الخزانات على بُعد 10 كيلو مترات من مدينة أبورديس، اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد بدر محمد، 27 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لجرح بالساعد الأيسر، وشيرين محمد بسام، 27 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بمدينة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي لتلقى العلاج وانتقلت قوات الشرطة للمعاينة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.