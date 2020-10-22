"العامة للرعاية الصحية": فحص أكثر من 34 ألف مواطن ضمن "انزل واطمن"

قالت رضوى إمام، المشرفة العامة على إدارة الإعلام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن حملة "انزل واطمن"، تقوم بالفحص الطبي السنوي الشامل لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد، وحصل المشاركون فيه على "السجل الطبي"، حيث يجرون فحصًا سنويًا على المواطنين لاكتشاف الأمراض مبكرًا، مشيرة إلى أن الحملة بدأت بفحص مرضى القلب والسكري والضغط.

وأضافت "إمام"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أنهم بدأوا الفحص الشامل في الوحدات والمراكز، ثم مستشفيات الرعاية الصحية، موضحة أن هذا يتم في محافظة بورسعيد فقط، وعندما يمر عام على المشتركين في محافظة الأقصر سيخضع المشتركون فيه لفحص مماثل.

وأشارت المشرفة العامة على إدارة الإعلام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذا سيُطبق على جميع محافظات الجمهورية، بعد تعميم منظومة التأمين الصحي، لأنه يتم حاليًا إعادة تشكيل النظام الصحي في مصر.

وكشفت عن أن الفحص الطبي الشامل يقدم للمواطنين المشتركين في المنظومة مجانًا، ودون أي مقابل، ومنذ يوم 29 سبتمبر وحتى الآن فُحص أكثر من 34 ألفًا، وهناك حالة رضا من المواطنين لأن أطباء الحملة يذهبون إلى منازل المواطنين المسنين ويجرون لهم الفحوصات اللازمة.

وشددت، على أن الإجراءات الاحترازية مستمرة، والطاقم الطبي مستمر في تنفيذها، وتأدية الخدمة للمواطنين أيًا كانت التحديات التي تواجههم، لافتة إلى أن الفحص الطبي لكل المواطنين المشتركين، سواء أطفال أو كبار السن، ويُسجل كل شيء في بيانات المواطنين.

ولفتت "إمام"، إلى أنه عند العثور على أي مرضى يتم إحالتهم إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج، حيث تُقدم كل الخدمات الطبية داخل المحافظات، وإذا كان هناك تخصصات نادرة، يأتون بأطباء من محافظات أخرى، والإعلان عن موعد لهم لكي يأتي المواطنون للكشف.

وأكدت المشرفة العامة على إدارة الإعلام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة ستنتهي في شهر نوفمبر المقبل.