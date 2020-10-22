140 ألف كمامة للوقاية من كورونا أثناء انتخابات "النواب" بالأقصر

قال المستشار أسامة إبراهيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، إن اللجنة استعدت بتجهيز 170 مركزًا انتخابيًا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال 833557 ألف ناخب وناخبة.

وأضاف إبراهيم، أن 300 قاض سيشرفون على الانتخابات، ونحو 1192 موظفًا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات، أمدتنا بـ140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاض في كل لجنة.

الجدير بالذكر، أن الأقصر تم تقسيمها إلى 3 لجان، تضم الأولى مركز النظر الأقصر ومدينة طيبة والطود والبياضية والزينية، يتنافس فيها 34 مرشحًا للفوز بمقعد واحد، فيما تضم الدائرة الثانية مركز القرنة وأرمنت يتنافس فيها 25 مرشحًا للفوز بمقعد واحد، فيما يتنافس 22 مرشحًا للفوز بمقعد الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.