سلاسل بشرية ومظاهرة شبابية في جولة "حسين" و"عمار" ببورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن، أمانة بورسعيد، سلاسل بشرية شبابية في مظاهرة حاشدة، مساء أمس الخميس، بنطاق حي الشرق ببورسعيد، تأييداً لمرشحي الحزب للبرلمان على المقعد الفردى وللقائمة الوطنية تحيا مصر، "حسن عمار ومحمود حسين"، وذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية وهيئة مكتب المحافظة بحزب مستقبل وطن.

بدأت الجولة بحي الشرق لمرشحي مستقبل وطن، بسلاسل بشرية أمام حديقة فريال التاريخية، رافعين صور حسن عمار، ومرددين هتاف " قبة قبة عمار تحت القبة"، ثم انطلقوا في مظاهرة إلى الشوارع الرئيسية للحي، واتخذا "حسين" و"عمار" صورة تذكارية وسط مئات الشباب بميدان المنشية.

كما ألقى الأهالي بالمحال التجارية الشيكولاته على المرشحين، كما استقبلهما سكان شارع البازار بـ "الملبس"، ترحيباً ودعماً وتأييداً لهما.

وقدم "حسن عمار" رقم "1" برمز القلم، مع أهالي الحي خلال الجولة، عددا من الحلول التي يوجهها من خلال برنامجه الانتخابي للمشكلات التي يعاني منها قاطني الشرق، ومن بينها الكساد التجاري، حيث شدد "عمار"، على طرح أفكار جديدة تجذب الزوار للمدينة الحرة كما كانت في سابق عهدها.

وتقدم عدد من الأهالي، بالشكر للنائب محمود حسين، مرشح القائمة الوطنية برقم "1" رمز كليوباترا، لما بذله من مجهودات خلال الفترة الماضية خاصة ذروة فيروس كورونا بالمحافظة، وسعيه وراء تقديم الخدمات الطبية، واهتمامه بأحد الملفات الهامة بالمحافظة وهو استاد النادي المصري الذي يعد نبض جماهير بورسعيد.

يذكر أن حزب مستقبل وطن رشح الدكتور محمود حسين القائمة الوطنية عن الحزب بينما رشح حسن عمار للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي والتى يتنافس عليها 30 مرشحا من مختلف الأحزاب والمستقلين ولم يرشح الحزب أحدا من أعضائه للدائرة الثانية الجنوب والغرب والمناخ والزهور ببورسعيد.