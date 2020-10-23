دوريات وغرفة عمليات.. خطة "الداخلية" لتأمين لجان انتخابات النواب

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بدأت نشر قواتها لتأمين انتخابات مجلس النواب التي تجرى مرحلتها الأولى غدا السبت.

وأشار إلى أن القوات تمركزت في مواقعها لفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، لافتا إلى أنه يتم تسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور تزامناً مع الانتخابات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.

وأكد المصدر أنه جرى التوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهنّ على مقار اللجان، وتوفير الكراسي الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأي أحداث والتواجد الميداني الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها، مشددًا على أنَّ الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الانتخابات مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وعقد محمود توفيق وزير الداخلية أمس، اجتماعاً مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، كما التقى مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب.

ووجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة، مؤكّداً أنَّ النجاحات المتتالية التي تحققها مختلف أجهزة الوزارة، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب 2020، مؤكّداً أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة، والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أي صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات في الأداء الأمني المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم في أثناء الإدلاء بأصواتهم.

واستعرض "توفيق"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.