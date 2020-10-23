بعد تجديده بـ3.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الصحابة في براني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والعميد ياسر محمد عامر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، مسجد الصحابة في مركز ومدينة سيدي براني في المنطقة الغربية لمدينة مرسى مطروح.

وقال "عبدالبصير"، إن مديرية أوقاف مطروح تواصل افتتاح مساجدها على مدار الأسبوع الرابع على التوالي، التي تبرز جهود وزارة الأوقاف في خدمة الدعوة وبناء المساجد وتشييدها على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية.

وأدى محافظ مطروح ورئيس مدينة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة في مسجد الصحابة عقب افتتاحه، وخطب الجمعة وكيل وزارة الأوقاف، والتي دارت فحواها عن رحمة النبى الكريم بالطفل والمرأة والرجل وبالمسلمين جميعا، وغيرهم وحتى بالعصاة وصدق الله إذ يقول فى كتابه العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، كما تجاوزت رحمته من الإنسان إلى الحيوان والطيور وغيرها من مخلوقات الله عز وجل.

وأكد "عبدالبصير" عقب صلاة الجمعة أن هذا المسجد قام ببنائه وزارة الأوقاف بتكلفه ثلاثة ونصف مليون جنيه، وتولت الوزارة فرشه وبلغت مساحته 500 متر بخلاف الملحقات حوله، موضحًا أن أعمال تشييد المساجد مستمره في ربوع المحافظة، بجانب أعمال الإحلال والتجديد والترميم لبعض المساجد، مما يخدم المواطنين من سكان القرى والنجوع بجانب المدن تحت إشراف وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف مطروح.

ومن جانبهم أشاد أهالي مدينة سيدي برانى بدور وزارة الأوقاف في التوسع ببناء المساجد، كما احتفلوا بافتتاح المسجد معبرين عن رضاهم للجهود المبذولة من جانب الدوله لخدمة بيوت الله.