حظك اليوم السبت 24-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال، وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم تراجع عطارد.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدا للتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

كثير من الضغوط في حياتك الخاصة، وينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف، وتستمتع بوقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا قد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة، وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال، فقط يجب أن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بالطاقة والتفاؤل والرغبة في الانطلاق، وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا، ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل.. حاول أن تقاوم وتبتكر أجواءً جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.