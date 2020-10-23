منافسة بركلات ترجيح بين مرشحي الزاوية الحمراء.. "حريفة كورة وانتخابات"

في مشهد طريف تجلت به روح التعاون بين نائبا الزاوية الحمراء الحاليين، والمرشحين خلال الدورة المقبلة، ظهر النائب إيهاب العمدة، برفقة النائب عمر وطني مرشح حزب مستقبل وطن، داخل أحد الملاعب لممارسة كرة القدم، وفي الخلفية يصفق أبناء الدائرة بحرارة لهما.

وسط أجواء كستها البهجة والسعادة، تنافس المرشحين فيما بينهما من خلال لعب ركلات ترجيح، والحارس هو أحد أبناء دائرة الزاوية الحمراء، حيث أرسل كلٌ منهما ركلتين على المرمى بالتعاقب بينهما.

تمكن النائبان من إحراز ركلتي الجزاء اللتان تم تسديدهما في المرمى، ليقابل ذلك بتصفيق حار من الحضور، وانتهى المشهد بحضن أخوي لكلا النائبين وسط تهنئة وضحكات من المحيطين بهما.

وجود الثنائي البرلماني في ملعب الكرة، جاء على خلفية اجتماعاتهما اليومية مع أهالي الزاوية الحمراء، لخوض الانتخابات الحالية لمجلس النواب، من أجل الحفاظ على مقعدهما في الدائرة.

ويتنافس "العمدة" و"وطني" على مقعدي النائب في دائرة الزاوية الحمراء، التي تشهد صراعا شرسا بين 15 مرشحًا، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني، وإيهاب العمدة.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وينطلق غدا السبت في التاسعة صباحا مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين غدا وبعد غد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تبدأ أولى أيام الانتخابات للمرحلة الثانية خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.