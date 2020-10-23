الصاوي: رامز جلال مجنون بفنه وجمهوره.. ومهرجان الجونة مفيهوش توازنات

قال الفنان أحمد رزق إن المهرجانات الفنية من أكثر الأحداث التي يهتم بها الفنانون وبخاصة إذا كانت في بلدهم، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن مهرجان الجونة كبير ويمثل مصر.

وأضاف رزق خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "أشكر إدارة مهرجان الجونة على تنظيم المهرجان بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها العالم كله، وفرضوا الإجراءات الاحترازية التي جعلتنا كلنا مطمئنين".

وهنأ رزق، الفنان الكبير خالد الصاوي على تكريمه في هذه الدورة من المهرجان، قائلًا: "مبروك تستاهلها وتستحقها وبذلت مجهود كبير وتاريخ طويل وهو من الممثلين الموهوبين اللي بتمتع وأنا بتفرج عليه واللي جاي أحسن".

بدوره وجه الفنان خالد الصاوي الشكر لأحمد رزق على كلامه الرائع عنه، موضحًا أنه سعيد للغاية بتكريمه في مهرجان الجونة: "أنا بحبه وبحترمه ولما تجيلي جايزة منه مش بيبقى عندي شك فيها، لأن في بعض مهرجانات بيكون في مجاملات وتوازنات، ومهرجان الجونة بعيد عن الحاجات دي".

وحول الشخص الذي سيختاره ليهديه فوزه جائزة الإنجاز الإبداعي، قال الصاوي: "لو ههديها لروح خالد صالح شقيقي الحقيقي".

وحول مشاركته في فيلم "أحمد نوتردام"، مع الفنان رامز جلال، قال: "أنا بحب رامز على كل المستويات كشخص وكفنان وكشاب مجنون بفنه وحبه لجمهوره وهو في منتهى النقاء وأتمنى إن ربنا يديله على قد قلبه وموهبته وحبه للناس وحب الناس له".

وكان الصاوي قد أبدي اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مضيفًا في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أنه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.

وحرص الفنان خالد الصاوي على حضور افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة بصحبة زوجته وأثناء سيره على الريد كاربت تعرقل الصاوي في فستان زوجته وكاد أن يسقط على الريد كاربت.

وحرص الصاوي على ارتداء الكمامة هو وزوجته خلال دخولهما الافتتاح ولم ينزعاها إلا من أجل التصوير.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".