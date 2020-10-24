استشاري الباطنة بموسكو: تطعيم الشعب الروسي بالمصل سيكون مجانا

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة العامة في موسكو، أنه سيحصل على المصل المضاد لفيروس كورونا يوم 25 أكتوبر.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن إصابات الأطباء الشباب بفيروس كورونا تكون أشد، نظرًا لتعرضه لحمل فيروسي كبير يتسبب في مهاجمة أكبر للخلايا، وذلك نظرًا لعملهم ساعات طويلة في المستشفيات وتعرضهم للفيروسات بشكل أكبر مما يضعف جهازهم المناعي.

وتوقع "سعد"، ظهور 4 لقاحات في وقت واحد، نظرًا لأن عدد سكان الكرة الأرضية 7 مليارات نسمة، لافتًا أنه بنهاية شهر أكتوبر ستنتهي التجارب السريرية على 40 ألف متطوع منهم الكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات والمتطوعين الشباب الذين تطوعوا للحصول على المصل في موسكو، لافتًا أن المرحلة الثانية ستكون تطعيم الطواقم الطبية وذلك بعد حصول المصل على الرخصة النهائية، وسيتم بعدها منح المصل للمواطنين ووضع سيارات إسعاف في جميع الأماكن التي تشهد زحام في روسيا، مشيرًا أن اللقاح سيكون مجانًا للشعب الروسي.