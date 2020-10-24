1081 لجنة تفتح أبوابها لـ3 ملايين ناخب في سوهاج

فتحت اللجان الانتخابية، البالغ عددها 1081، في محافظة سوهاج، أبوابها لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين، في انتخابات مجلس النواب، التي بدأت اليوم السبت وتستمر لمدة يومين في داخل البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا، داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي، وحرصت محافظة سوهاج على التأكد من تعقيم جميع اللجان الانتخابية، وتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.

من جانبه، أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت المرحلة الأولى منها اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة فرعية.

وأكد "الفقي"، على تجهيز المقار الانتخابية، وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء طارق الفقي، على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير سبل الدعم كافة، لجميع عناصر العملية الانتخابية من "قضاة، وقوات تأمين، وناخبين"؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالشكل اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

يذكر أن محافظة سوهاج، مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج، ومركز سوهاج، وجزيرة شندويل"، وخصص له مقعدين، والثانية بمدينة أخميم، تضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، واالثالثة مقرها المراغة، ومخصص لها مقعد واحد، والرابعة مقرها طهطا، تضم "طهطا، وطما، وجهينة"، وخصص لها 3 مقاعد، والخامسة مقرها جرجا، وتضم "جرجا، والعسيرات"، وخصص لها مقعدين، والسادسة مقرها المنشأة، وخصص لها مقعد، والسابعة مقرها البينا، وخصص لها مقعدين، والثامنة مقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.