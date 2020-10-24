إصابة الرئيس البولندي بكورونا.. وسكرتيره: صحته جيدة

أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد وقق ما أعلنه اليوم السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية، والرئيس بصحة جيدة"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ومع ارتفاع الإصابات اليومية في أوروبا، أصيب عدد من المسؤولين بـ"كوفيد -19"، منهم وزير الخارجية السلوفيني، أنزيه لوجار، بينما عزل كل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وسجلت أوروبا حتى الآن 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء "رويترز".

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وارتفع منحنى إصابات كورونا اليومية في أوروبا إلى أعلى نقطة له على الإطلاق، بعدما سجلت القارة الأوروبية أكثر من 200 ألف إصابة يومية، أمس الأول؛ إذ وصلت مجموعة كبيرة من الدول إلى أعلى معدلات في الإصابات، منها إيطاليا وروسيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، بالإضافة إلى فرنسا، التي سجلت 41 ألف إصابة، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ومع ارتفاع الإصابات في إيطاليا وفرض حظر التجول الليلي على بعض المدن من ضمنها العاصمة روما، أكدت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددا، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات، مشيرة إلى أنَّ الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.