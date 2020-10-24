الجامعات تستعد للأمطار بصيانة شبكات الصرف الصحي وعزل الأسطح

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، استعدادها لفصل الشتاء، خاصة فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد 2020، مؤكدين أن الجامعات اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة أي موجات طقس طارئة، خاصة فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي، وكذلك مخرات السيول سواء كانت من خلال إنشاء مزاريب تصريف المياه، أو عزل الأسطح وطلائها بالمواد المانعة لارتشاح المياه.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة وضعت خطة كبيرة لمواجهة موجات الطقس السيئ، خاصة المصاحبة لفصل الشتاء، مشيراً إلى أنه تم إجراء صيانة كاملة وشاملة لجميع المرافق بالكليات المختلفة، فضلاً عن صيانة البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي وغيرها من المرافق، فضلاً عن عزل أسطح الكليات بالمواد لمنع ارتشاح الأسطح وإنشاء تصريفات للمياه من خلال مواسير الصرف الصحي.

رئيس جامعة دمنهور: إنشاء مزاريب لتصريف المياه ومنع تراكمات الأمطار

وأضاف رئيس جامعة دمنهور في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجهيزات اللوجستية والبنية التحيتية للجامعة مؤسسة في التعامل مع ازمات الأمطار وغيرها، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز المزاريب الخاصة بتصريف المياه، وذلك لمنع أي تراكمات تحدث في الجامعة والكليات المختلفة، وكذلك تشكيل لجنة أزمات لإدارة أي مستجدات سواء تتعلق بالأمطار أو غيرها، بالتزامن مع الاستعدادات لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة شكل غرفة طوارئ لمختلف الأزمات في الجامعة، قائمة سنوياً، تعمل على إدارة أي أزمة قد تحدث، والتي من بينها الأمطار والسيول وكيفية مواجهتها والاستعداد لها.

وأضاف أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة الأمطار خاصة بالكليات ذات الطابع المعماري القديم، ككليات الفنون التطبيقية بالجيزة وكليات التربية الفنية والفنون الجميلة بالزمالك، من حيث تجهيز البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي لتصريف الأمطار وغيرها.

وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تنسيق تام بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة سبل الاستعداد لجميع الأزمات التي تطرأ، مؤكداً أن الدراسة منتظمة في الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي من إنطلاق العام الدراسي الجديد 2020.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة انتهت من صيانة جميع شبكات الصرف الصحي بالكليات المختلفة والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى إنشاء المزاريب المخصصة لتصريف المياه، فضلاً عن تنظيف عدد من الأسطح وحمايتها بعمل طبقة عازلة للمياه حتى يؤثر ارتشاح المياه على أسقف الأدوار الأخيرة، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف صحي، ووصلات لتصريف تراكمات المياه والأمطار فوق الأسطح.