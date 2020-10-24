الكمامة والكحول يتصدران المشهد الانتخابي بلجان الدقي

إجراءات احترازية مشددة داخل لجان التصويت في انتخابات البرلمان بمنطقة الدقي تجلت في مشهدي الكمامة وزجاجات الكحول، المتواجدين على المنضدة أمام جميع المسؤولين عن تنظيم عملية التصويت داخل اللجان.

عبد الرحيم أحمد، أحد الإداريين المتواجدين في استقبال الناخبين داخل لجنة كلية الطفولة المبكرة بالدقي، يجلس وأمامه علبة كمامات طبية، يتولى متابعة التزام الناخبين بالإجراءات الوقائية، وفي حال دخول أحد دون ارتداء كمامة يعطي له واحدة مجانا، "مش بنسيب حد يدخل يصوت من غير الكمامة"، بحسب تعبيره.

بعد التأكد من ارتداء الناخب للكمامة يتولى عبد الرحيم وضع علامة أمام اسم الناخب المقيد أمامه في كشف يضم أسماء الناخبين باللجنة، وبحسب روايته لـ"الوطن" يقوم بتنظيم الناخبين داخل اللجنة من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

داخل مقر اللجنة، برزت زجاجات الكحول أمام المسؤولين الذين يباشرون عملية التصويت، كلما دخل أحد الناخبين للإدلاء بصوته بادر الموظف الإداري بمناولته زجاجة الكحول لتعقيم يديه قبل التصويت لضمان عدم نقل العدوى من خلال أقلام الاقتراع.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.