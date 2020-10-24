شعراوي: اللجان فتحت في التاسعة وانتظام الكل بالعاشرة صباحا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب تعد بمثابة عرس دستوري جديد والسباق الانتخابي شديد بين المرشحين على 143 مقعدا والمحليات على الحياد التام بين جميع المرشحين خلال الانتخابات.

وأشار إلى أن اللجان بدأت 9 صباحا وكل اللجان انتظمت في الفتح الساعة 10 صباحا في 14 محافظة تشهد انتخابات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى بذل جهد كبير من كل الجهات والقوات المسلحة والشرطة في أعمال التأمين.

ودعا شعراوي المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات قائلا: "صوتك أمانة ولا تستهين بصوتك".

وأشار "شعراوي" خلال ترأسه غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الانتخابات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الانتخابات ونكون نموذج يحتذى به في العالم كله.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات فإن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للإعادة للمصريين بالخارج ستكون أيام 21، 22، 23 من نوفمبر 2020، أما بالداخل ستكون أيام 23 و24 من نوفمبر 2020.

كما ستُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي.

وستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بدء من 4 إلى 6 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات داخل مصر أيام 7 و8 نوفمبر 2020، وستعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نوفمبر، كما ستجرى جولة الإعادة بين المرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5، 6، 7 من ديسمبر القادم.

كما تجرى جولة الإعادة داخل مصر للمرحلة الثانية أيام 7، 8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية كما تنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.