فيديو.. مسن على كرسي متحرك بالفيوم: انزلوا قولوا رأيكم أيا كان

رصدت كاميرا برنامج "صباح الورد"، الذي تقدمه الإعلامية مها بهنسي، المذاع على فضائية Ten، إدلاء أحد المسنين الذي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، وقد حرص كبار السن سواء من الرجال والسيدات بالتوجه إلى لجان الاقتراع، ومنهم من أتكأ على عصاه ومنهم من اعتمد على الكرسي المتحرك رغم ظروفهم الصحية.

وأثناء التحدث مع المسن، قال إنه كان موظفا بمحافظة الفيوم وتم تكريمه من الدكتور جلال السعيد محافظ الفيوم الأسبق، ومنح شهادة تقدير، مؤكدا أن السلبية في الإدلاء بالصوت في الانتخابات غير مطلوبة.

ووجه نصيحة لشباب مصر "السلبية مش مطلوبة، اطلع وقول رأيك سواء نعم، أم لا لأن هذا هو المطلوب وعدم الجلوس في المنزل، والإدلاء بصوتك بأمانة لأنها مطلوبة، مشيرا إلى أنه بالرغم من كبر سنه، وإصابته بجلطة في المخ يتم علاجها حاليا ألا أنه جاء للإدلاء بصوته".

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ١٠ آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.