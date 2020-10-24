ضبط شخص انتحل شخصية مواطن للتصويت بدلا منه بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، القبض على شخص انتحل شخصية مواطنا للتصويت بدلاً منه في انتخابات مجلس النواب.

واكتشف مسؤولو لجنة مدرسة "وابور النور"، بقرية أرمنت الحيط، بمزكز أرمنت جنوب الأقصر، الواقعة عقب تصويت المواطن (م.ن) الذي انتحل شخصية أحد المواطنين، ويدعى (ك.ف) وصوت بدلا منه وبرقمه القومي.

وجرى التحفظ على المواطن قبل أن يتم ضبطه وتسليمه لمركز شرطة أرمنت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتنافس فى دائرة أرمنت والقرنة في انتخابات مجلس النواب التي انطلق اليوم مرحلتها الأولي في 14 محافظة، 23 مرشحا على مقعد واحد.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.