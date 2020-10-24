عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان": أتوقع إقبالا كثيفا على انتخابات "النواب"

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التصويت في الانتخابات هو الذي يفرق بين الإنسان المواطن في الدولة وما بين المقيم الأجنبي، والحق في الترشح والانتخاب يثبت بأن الشخص "مواطن".

وتوقع "أبوسعدة"، خلال لقاء عبر تغطية قناة "dmc"، لانتخابات مجلس النواب 2020، أن يكون هناك مشاركة من قبل المواطنين في الانتخابات نظرا لحدة التنافس بين المترشحين، خاصة أنه يوجد قبلية وعائلات في المحافظات ويشاركون بكثافة.

وأضاف أن تنظيم الانتخابات على يومين منحت المواطنين الفرصة لعدم التزاحم، مؤكدا أن وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات وفروا كل الضمانات الممكنة لحماية المواطنين واللجان من أي تلوث متعلق بكورونا، "المواطن لازم هو اللي يختار، البرلمان هو اللي بيحاسب الحكومة ويقف مع المواطنين ويرفض بعض القوانين ويعدلها لصالح المواطن".

وتابع: "علينا حسن الاختيار ولو حتى فيه حد بيوزع حاجة أنا أختار الأصلح، واللي هيخدم المواطن في مصالحه المباشرة في خدماته وطرقه في دايرته"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات هامة لاختيار المرشح الأفضل كما أن البرلمان يعبر عن إرادة الناخبين ولا يمكن أن يكون معبر إلا إذا كان قادما بأصوات حقيقية.

وانطلقت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.