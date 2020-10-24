وزير الكهرباء يدلي بصوته في "النواب" ويدعو المواطنين للمشاركة

وصل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة، قبل قليل، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب لعام2020.

حضر الوزير وسط تنظيم مشدد من القائمين على اللجنة الانتخابية والتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وعقب وضعه ورقته الانتخابية في الصندوق أكد شاكر في تصريحات صحفية، إن مجلس الشعب دائما ما يلعب دورا هاما في الحياة السياسية بمصر وخصوصا في مرحلة مهمة من تاريخ مصر تتجه فيها نحو البناء والتنمية.

ودعا شاكر الجميع للمشاركة بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمدارس في حي الدقي، أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم "السبت" ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020 الحالي.

وشهدت اللجان حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء الناخبون في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات فإن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للإعادة للمصريين بالخارج ستكون أيام 21، 22، 23 من نوفمبر 2020، أما بالداخل ستكون أيام 23 و24 من نوفمبر 2020.

كما ستُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي.

وستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بدء من 4 إلى 6 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات داخل مصر أيام 7 و8 نوفمبر 2020، وستعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نوفمبر، كما ستجرى جولة الإعادة بين المرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5، 6، 7 من ديسمبر القادم.

كما تجرى جولة الإعادة داخل مصر للمرحلة الثانية أيام 7، 8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية كما تنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.