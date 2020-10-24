مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سياره ملاكي بزفتى

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي، على الطريق الفرعي "طنطا-زفتي" بمحافظة الغربية، أمام مدخل قرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي، ونقلا إلى مستشفى زفتي العام.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من حكمدار مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شرشابة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، ونقلا إلى المستشفى العام، وأفاد شهود عيان أن سرعة السيارة الملاكي، تسببت في انحراف عجلة القيادة بيد قائدها.

وتابعت التحريات الأمنية التي أجراها اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الكيلاني، رئيس مباحث المديرية، تهالك الطريق الفرعي "طنطا-زفتى"، وعدم وجود مطبات صناعية، ما تسبب في حوادث الطرق واستمرار نزيف الأسفلت.

كم أفادت التحريات الأمنية، أن السيارة كانت تعاني من خلل في الفرامل، والتأكد من توافر السلامة من عدمه، لتلافي تكرار تلك الحوادث المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وقرر رئيس نيابة مركز زفتي، حجز قائد السيارة، علي ذمه التحريات، لحين سماع أقوال شهود العيان، والإطلاع علي تقرير الإدارة الصحية بمركز زفتى حول الحادث. .