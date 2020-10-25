حظك اليوم الأحد 25-10-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية المكونة من 12 برج إلى 4 مجموعات مختلفة، وهم "الأبراج الترابية، المائية، الهوائية، النارية"، ويتميز كل برج بالصفات الشخصية الخاصة به كل برج على حدة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بانطلاقة عاطفية واجتماعية واحتفال مع الأصدقاء واليوم ممتاز لتمييز الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في مواجهة برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمن تحب وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس ويعدك الفلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال والفرص متاحة لتحقيق مكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك وأن تراجع خطواتك وتضاعف تركيزك وجهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مؤثرا ومقنعا جدا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.