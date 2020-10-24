مايفوتكش.. المدارس في أسبوع: خناقة الحجاب وفيديو الراقصة البرازيلية

انتهى الأسبوع الأول من الدراسة، بعدما فتحت المدارس على مستوى محافظات الجمهورية أبوابها أمام الطلاب السبت الماضي، وسط احتياطات وإجراءات احترازية، طبقتها وزارة التربية والتعليم، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يخلُ الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد والاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا من الأحداث والقضايا الهامة على مدار أيام الأسبوع الماضي، "الوطن" تكشف أهم تلك الأحداث سواء الإيجابية منها أو السلبية.

13 حالة اشتباه وإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين

حصاد الأسبوع الأول من فيروس كورونا كان 13 حالة بين الطلاب والمعلمين ما بين اشتباه وإصابة على مستوى محافظات البحر الأحمر والمنوفية وأسيوط، ومن ضمن تلك الحالات كانت إصابة معلمة بإحدى المدراس الثانوية في رأس غارب، وحالتا اشتباه لمشرفة مدرسة ومعلمة رياض أطفال بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى اشتباه بفيروس كورونا لـ 5 طلاب بإحدى المدارس في المنوفية.

زيادة أجور المعلمين

زيادات مقترحة في أجور المعلمين أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشمل كلاً من البدل ومكافأة الامتحانات وحافز الأداء الشهري، بالإضافة إلى حافز إدارة مدرسية شهري، وأوضح "شوقي" أن متوسط الزيادات الشهرية التي سيحصل عليها المعلم يتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيهًا، وذلك بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

طلاب يشاهدون فيديو الراقصة "لورديانا" داخل المدرسة بالبحيرة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر من خلاله مجموعة من طلاب إحدى المدارس بمحافظة البحيرة وهم يستخدمون السبورة الذكية لعرض فيديو الراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، أثناء رقصها على إحدى أغاني المهرجانات الشهيرة، ومن جانبه قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فتح تحقيق مع مديرة المدرسة والمشرف العام بها بسبب الإهمال والتقصير في أداء عملهما مع إحالة تلك الواقعة إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى وقفهما عن العمل 3 أشهر أو حتى انتهاء التحقيق، وتطبيق لائحة الانضباط الطلابي على هؤلاء الطلاب المخالفين.

إدارة مدرسة تجبر طالبة على ارتداء الحجاب في الشرقية

داخل محافظة الشرقية وتحديدًا مدرسة بلبيس الرسمية للغات، أجبرت وكيلة المدرسة الطالبة "ريم" على ارتداء الحجاب أو غطاء للرأس أثناء وجودها داخل المدرسة، مع تهديدها بعدم دخول المدرسة مرة أخرى دون ارتدائه، وفقًا لرواية والدة "ريم"، ومن جانبه قام رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة.

عزل محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

وفي محافظة الدقهلية، أقال المحافظ الدكتور أيمن مختار، مديرة إحدى المدارس الابتدائية التي تتبع إدارة دكرنس التعليمية، من منصبها، مع عودتها للعمل مرة أخرى كمُدرسة لغة عربية، بعد توجيه اللوم الشديد لها بسبب اختلافه معها حول نقل طلاب الحضانة إلى الدور الثاني، وعدم إيجاد حلول قبل نقلهم من الفصل بحجة أنه مظلم، مع ترك النوافذ وسلك الشباك دون نظافة، وقال لها: "إنتي مديرة فاشلة، ولا تستحقي إنك تبقي مديرة".

سقوط مروحة سقف على طالب في الفيوم

سقطت مروحة كانت مُعلقة بسقف أحد الفصول بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة على رأس طالب في الصف الثالث الإعدادي، وتسبب سقوط المروحة في إصابة الطالب بكسر في الأنف، بالإضافة إلى جروح بالوجه وبالقرب من العين، ومن جانبه فتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تحقيقًا داخل الشؤون القانونية بالمديرية مع إدارة المدرسة.

خناقة بين المدير وأولياء الأمور في فيصل

بسبب تأخر بعض من الطلاب عن دفع مصاريف المدرسة، نشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين مدير مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل بالجيزة، وعدد من أولياء الأمور، وكان مدير المدرسة قد جمع كافة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، وأخرجهم من الفصول لحين وصول أولياء أمورهم ودفعها، وهو ما تسبب في غضب أولياء أمور الطلاب بشدة، مع اشتعال الأزمة بين الطرفين.

التعليم تضع 3 خيارات أمام الطلاب بسبب كورونا

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إنه وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن 3 أنظمة أمام جميع الطلاب يحق لهم الاختيار منها، كقرار استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا مع قلق وخوف الأهالي على أبنائهم، وهي أولاً تأجيل السنة الدراسية إلى العام المقبل مع عدم احتساب التأجيل رسوبًا، وثانيًا أن يحول الطالب نظام التعليم الخاص به إلى المنازل، والأخير أن يظل الطالب على نظام الدراسة الحالي.