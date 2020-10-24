محافظ قنا: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي النواب

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية، والتأكد من إجراءها دون أى عوائق، سواء للمشرفين عليها أو الناخبين.

وأكد "الداودي" أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، وأن المحافظة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار المحافظ إلى ربط غرف العمليات الفرعية، بمراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة كافة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بالمستشفيات كافة، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية، للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.