القاضي والمحامي والفنان.. تكريم الثلاثي "رمزي" في "حقوق القاهرة"

قال الفنان هاني رمزي إن العائلة لديها 85 قانونيا، "وأنا الوحيد اللي بوظت غيرت المسار"، لافتًا إلى أنه حين جسد دور المحامي لجأ لوالده ووجد أنه ممثل قدير وأدرك أن المحامي الشاطر هو بالضرورة ممثل شاطر.

حديث رمزي جاء خلال كلمته بحفل تكريم أقيم بكلية الحقوق جامعة القاهرة لتكريم اأناء المستشار عادل رمزي، الفنان هاني رمزي والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة النقض والدكتور إيهاب رمزي المحامي، وذلك ضمن اتجاه الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة.

فيما قال المستشار أمير رمزي: "تأثرت شخصيا بالنموذج الذي قدمة الفنان حسن مصطفى في فيلم مذكرات نائب في الأرياف، وكرهت هذا النموذج ورأيت نموذجين للمحاماة في محامي خلع وعادل إمام، وقبل وصولي لمنصة القضاء تنبهت لذكاء المحامي للدفاع عن المتهم"، وقال موجها حديثه لطلبة الحقوق: "أتمنى أن تتيقنوا دوركم المهم لبناء الدولة وأمامكم فرصة عظيمة لتغيير المجتمع".

وقام بتقديم وإدارة الحفل الأستاذ شريف عبدالوهاب كبير المذيعين بالإذاعة، وتم خلال الاحتفال تكريم الفنان هاني رمزي عن أعماله السينمائية والدرامية وإبداعه في جميع أفلامه خاصة فيلم محامي خلع، وتكريم الدكتور إيهاب رمزي عن مجهوداته القانونية في عمله الحقوقي بالدفاع عن البسطاء والمظلومين، وأيضاً تكريم المستشار القاضي أمير رمزي عن مجهوداته في خدمة المرضى والفقراء.

وقام الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور ابراهيم ابو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب بتقديم درع كلية حقوق القاهرة ودرع الابداع لكل منهم في مجال عمله وخدمتهم للمجتمع، كما قام المكرمين الثلاث بتوزيع شهادات التفوق على الطلبة المتفوقين .