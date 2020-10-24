"التوك توك" يتصدر مشهد انتخابات إمبابة.. والسائقون: يومين عنب

على غرار صفوف الناخبين أمام اللجان الانتخابية في دائرة امبابة، اصطفت مركبات التوك توك، أمام المدارس التي تحوي لجان انتخابية.

"ساعة رزق منقولهاش لا"، بهذا الكلمات أكد عم مجدي سائق توكتوك بمنطقة إمبابة، على أهمية أيام الانتخابات بالنسبة لسائقي التوكتوك.

وقال مجدي، لـ"الوطن": "هما يومين بنستناهم كل كام سنة، والرزق بيبقى فيهم حلو، مضيفا: "السواقين بيبقوا عارفين المدارس فين علشان كده الناس بتعتمد علينا".

وتابع: "أنا ببقى مبسوط وأنا بساعد الناس، وياريت كل يومين انتخابات".

فيما أشار سائق "توك توك" يدعى "ميكا"، إلى أهمية احتشاد سائقي "التوك توك" أمام اللجان الانتخابية، قائلا: "يومين الانتخابات عنب، والرزق يحب الخفية يعني شوية في المدرسة وشوية في مدرسة تانية".

وشهدت اللجان الانتخابية بدائرة إمبابة، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت على انتخابات مجلس النواب، وسط تواجد أمني مكثف امام اللجان.

ويتنافس في دائرة امبابة 19 مرشحا على مقعدين، و تجرى الانتخابات اليوم، في دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

الفئات المعفية من غرامة عدم التصويت في الانتخابات

وأعفى القانون بشكل مؤقت، فئات عدة من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وهي كالتالي:

- ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

- ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

- المحجور عليه، خلال مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.

- من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

- من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره، وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.