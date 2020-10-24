قبل ما تشتري مستعمل.. يعني إيه "راشة حزام نظافة"؟

يعد عالم سوق السيارات المستعملة من أكبر الأسواق، ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم، إذ يلجأ إليه كل من ليس لديه القدرة على شراء سيارة جديدة، أو من يريد أن يمتلك سيارة باهظة الثمن إلى حد ما وليس لديه ما يكفي لشرائها.

وفي عالم السيارات المستعملة توجد العديد من المصطلحات الرائجة عندما يقوم صاحب السيارة ببيع سيارات، وهي عبارات ترويجية لبيان حالتها، ووصف التعديلات التي خضعت لها، حتى يكون المشتري على علم بحالة السيارة، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بقول صاحب السيارة، حيث يجب الكشف عليها في مركز خدمة، حيث أن هناك العديد من بائعى السيارات المستعملة يقومون باستغلال عدم معرفة المشتري ببواطن الأمور.

ومن أبرز تلك العبارات التي يروجها البائع للترويج لسيارته عبارة "رشة حزام نظافة"، ويعني أن السيارة تم رشها "داير ما يدور" بارتفاع من آخر الأبواب من فوق إلى ما تحت "عتب" السيارة.

ويحدث ذلك نيتجة تعرض السيارة لصدمات بسيطة، وتم عمل "سمكرة" لها وطبقة "معجون"، ومن الممكن أن تكون السيارة "راشة نظافة" فقط، وتم رش "الحزام" فقط حتى يتم إزالة الخدوش والاحتكاكات الظاهرة.

ويكون المقصد من البائع أن أجزاء السيارة الأساسية سواء السقف أو الكبوت أو الشنطه لم يتم رشقها أو تعرضت لحوادث قوية أو أي صدمات.

وتعني أن السيارة كل أجزائها الداخلية سليمة، وبحالة المصنع، ولم يتم تغيير أو صيانة أي جزء فيها كالفرش والتابلوه والإكسسوارات الداخلية، ويعني أيضًا أن السيارة لم تتعرض لحادث كبير أثّر على أجزائها الداخلية ما يدفع لتغيير أي جزء داخلي منها كالحوادث الكبيرة.

ويكون نتيجة سوء ظروف الجو أو القيادة في الشوارع المزدحمة والتي ينتج عنها بعض الخدوش البسيطة أو الاحتكاكات مع سيارت أخرى، وهذه العيوب بسيطة غير مؤثرة في أساسيات السيارة مثل الشاسيه، وهي تعني أن السيارة تم رشها بدون عمل طبقة معجون تحت الدهان الأصلي للسيارة.