السكرتير العام والمساعد بأسيوط يتفقدان لجان مركزي صدفا وأبنوب

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات لمقرات ولجان انتخابات مجلس النواب التي بدأت اليوم السبت، وتستمر لمدة يومين، لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين للمقرات الانتخابية.

وشدد المحافظ على استمرار حملات تطهير وتعقيم محيط بعض مقرات اللجان، حرصاً على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية بتلك الأماكن، تنفيذاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، ووجه بضرورة التزام الجميع بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية، وخاصة داخل اللجان.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، قد تفقد لجان ومقرات انتخابية بمركز ومدينة صدفا، كما تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، محيط بعض المقرات الانتخابية واللجان بمدارس مركزي أبنوب والفتح، وذلك للتأكد من أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم، فضلاً عن التأكد من جاهزية بوابات التعقيم والمظلات في مكان انتظار الناخبين، لمنع التزاحم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، أمام اللجان تسهيلاً على الناخبين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين، أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

كما تفقد رؤساء المراكز والأحياء لبعض اللجان كل في نطاقه ومنهم حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لمتابعة العملية الانتخابية وذلك بناءاً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل كما أعلن المحافظ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) داعياً جميع المواطنين إلى النزول للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدماً في مسيرة التنمية.