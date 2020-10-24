10 خطوات للفصل الاجتماعي عن بعد من البطاقات التموينية

يحتاج البعض لفصل نفسه اجتماعيًا من بطاقة التموين التابعة لأسرته، سواء لفتح بطاقة جديدة أو غيرها، ولكن نظرًا لاتباع العديد من الإجراءات ومنعا لإهدار الوقت، قررت الدولة تسهيل الأمر على المواطنين، من خلال إتمام عملية الفصل عن بعد عبر موقع "مصر الرقمية".

ويمكنك فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك، من خلال اتباع عدة خطوات تتلخص في الآتي:

خطوات فصل نفسك من بطاقتك التموينية من المنزل:

أولا: افتح الموقع الرسمي لـ"مصر الرقمية"، وسجل داخل الموقع، حتى يمكنك الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عليه، ومن بينها التوثيق والتموين والمحاكم.

ثانيًا: قم باختيار تبويب التموين وانزل لأسفل التبويب واختار فصل اجتماعي للبدء في إجراءات الفصل.

ثالثًا: يتم عرض كافة بياناتك التموينية ورقم البطاقة التموينية وكذلك أفراد الأسرة المضافين على البطاقة.

رابعًا: يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام ثم الاختيار، في حالة الموافقة عليها ثم التالي.

خامسًا: سيظهر لك تبويب يمكن من خلاله اختيار المحافظة والمديرية والإدارة التموينية التابع لها ومكتب التموين وسبب الفصل واضغط التالي.

سادسًا: قم بإدخال بيانات العنوان الذي تريد استلام البطاقة الجديدة عليه من خلال القوائم المتاحة أمامك.

سابعًا: سيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكنك تعديل بعضها ثم التالي.

ثامنًا: اختر طريقة السداد من الطرق المتاحة أمامك سواء كان من البطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص وفي حالة الضغط للسداد بالبطاقات ادخل بيانات بطاقتك بأمان اضغط على سدد الآن لمتابعة.

كما يمكنك اختيار طريقة أخرى للتسديد وهى اختيار شبكة شركات التحصيل خالص كأمان ومصاري، وفي تلك الحالة أدخل البريد الالكتروني ورقم المحمول الخاص بك ثم التالي، وسيظهر لك كود السداد وعداد مدة صلاحية احفظ الكود الموجود في المربع والذهاب به لأقرب منفذ سداد قريب وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لمصر الرقمية، واعطه كود السداد واطلب الإيصال بعد إتمام العملية.

تاسعًا: ستظهر أمامك على الشاشة رسالة مضمونها "استلمنا طلبك بنجاح".

عاشرًا وأخيرًا: يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب في أي وقت.

يذكر أن بوابة مصر الرقمية، تم إطلاقها لتسهيل التعاملات على المواطنين للقضاء على التكدس والزحام، إذ أنها تقدم أكثر من 70 خدمة إلكترونية، منها التموين والمحاكم والرخص والمركبات وغيرها.

ويمكن للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات التموينية إلكترونيا، كالتظلمات التموين وإصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد بدل تالف.. إلخ.