تقرأ غدا.. الشعب يختار نوابه.. والحكومة أول الحاضرين

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأحد: طوابير الناخبين تنتصر للديمقراطية.. إقبال كبير على التصويت في المناطق الريفية بـ"بحري" وقرى الصعيد.. والشعب يختار نوابه.. والحكومة أول الحاضرين.. والسيدات وكبار يتقدمون الصفوف والشباب يوزعون "الكمامات".

كما تقرأ أيضًا في عدد الغد: لجنة الفيروسات: إعلان تديث علاج "كورونا" خلال أسبوع.. والجامعات: مقترحات بإجراء الانتخابات الطلابية إلكترونيا.. و"التخطيط": تراجع الوفيات على الطرق 46% بفضل الاستثمارات.