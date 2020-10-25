إضاءة الأهرامات وأبو الهول وبرج بيزا باللون الأزرق.. تعرف على السبب

75 عامًا مرت منذ اللحظة التي أصبح فيها ميثاق الأمم المتحدة نافذًا معلنًا توحد المجتمع الدولي نحو إعلاء قيم الإنسانية والعدل ونبذ الصراعات.

وبتلك المناسبة أضاءت عدد من معالم القارة العجوز وأستراليا باللون الأزرق لون المنظمة الدولية، وفي مقدمة تلك المعالم برج بيزا المائل وأوبرا سيدني والبرلمان الألماني.

كما أضيئت أهرامات الجيزة الثلاثة وأبو الهول بشعار المنظمة في احتفالية قدر لها أن تأتي في ظل ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا، التى تركت عواقب اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا الوقت العصيب يذكر كذلك بأن أزمنة الكفاح تتيح فرصًا للتغيير الإيجابي والتحرك نحو التوحد وإعادة إحياء أهداف الأمم المتحدة التي توارى بعضها خلف الصراعات وسباق المصالح والتحالفات.

قبل 75 عاما وتحديدا في 25 أبريل 1945، اجتمع مندوبو 50 دولة في سان فرانسيسكو بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، لصياغة الميثاق، ووقع الميثاق ممثلو البلدان الخمسين يوم 26 يونيو 1945، ووقعته بعد ذلك بولندا، التى لم يكن لها ممثل فى المؤتمر، فأصبحت واحدًا من الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 51 دولة.

وبرز كيان الأمم المتحدة رسميا إلى حيز الوجود يوم 24 أكتوبر 1945، عندما صدق على الميثاق كل من الاتحاد السوفيتى والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الدول الموقعة عليه.

وللاحتفال بيوم الأمم المتحدة، يُقام عادة حفل موسيقي سنوي فى قاعة الجمعية العامة، أما هذا العام، ونظرًا لجائحة "كوفيد – 19"، سُجل الحفل الموسيقى وعُرض مسبقًا فى قاعة الجمعية العامة يوم الخميس الماضي.

وفى رسالته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 للأمم المتحدة، شدد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية بذل مزيد من الجهود من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن الفقر، وعدم المساواة والجوع والكراهية ومكافحة التمييز على أساس العرق أو الدين أو نوع الجنس أو أى عامل آخر.