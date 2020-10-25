التقرير الطبي لضحية الاغتصاب الجماعي بالخانكة: أصيبت بـ"تهتك شديد"

كشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليها في قضية الاغتصاب الجماعي من 4 شبان، بدائرة مركز الخانكة، في محافظة القليوبية، عن إصابتها بـ"تهتك شديد"، نتيجة قوة العلاقة الجنسية مع المتهمين، وجرى إحالة المتهمين للطب الشرعي، لتحليل عينات منهم لإثبات الواقعة.

وأكد التقرير أن المتهمة، التي توجهت إلى عشيقها بمحض إرداتها لتفاجأ بوجود 3 أشخاص معه، تناوبوا التعدي عليها جنسياً، تحتاج إلى علاج نفسي لإزالة آثار الحادث، بعد أن أصيبت ب،"صدمة عصبية"، جراء اعتداء 4 أشخاص عليها في وقت واحد، تحت تأثير المخدر.

وأثبت تحرير مباحث الخانكة، صحة الواقعة، وأن مخدر "الاستروكس" لعب في دماغ المتهمين، ووجدوا ضالتهم في عشيقة صديقهم، والذي وافق على إحضارها لهم، مقابل أن يوفروا له المخدر، واستدرجها في مركبة "توكتوك" إلى أرض زراعية، وفوجئت بوجود أصدقائه، والذين تناوبوا اغتصابها تحت تأثير السلاح.

وبتفتيش المباحث لأجهزة المحمولة بحوزة المتهمين، تبين أن أحدهم قام بتصوير الواقعة بالفيديو، بغرض تهديد المجني عليها وابتزازها، وعدم فضحهم والإبلاغ عنهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء الحقيقة في البداية، حتى لا تفضح أمرها، وحاولت إنكار علاقتها بصديقها، وزعمت أنها تعرضت للخطف ثم الاغتصاب، لتكشف بعد ذلك عن الحقيقة، وأنها ذهبت إلى صديقها بمحض إرادتها، لتجد في انتظارها 3 آخرين، قاموا باغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكان المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، قد أمر بحبس 4 متهمين بالتعدي جنسياً على موظفة في منطقة الخانكة، تحت تهديد السلاح، وتوجيه تهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح والسرقة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها سلمت نفسها لصديقها لأنها تحبه، لكنه "طلع خائن" وباعها لأصدقائه ليعطوه مخدرات "استروكس"، وأكدت أنها ذهبت مع صديقها بمحض إرادتها، إلا أنها فوجئت بأنه أحضر لها مجموعة من المدمنين من أصدقائه، وعملوا عليها حفلة اغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح.

وأكدت المجني عليها أنها اختلقت قصة أن شخصاً مجهولاً اعترض مركبة الـ"توك توك" التي كانت تستقلها على طريق "العزبة البيضاء"، بدائرة المركز، أجبرها تحت تهديد سلاح أبيض على الترجل معه، واقتيادها إلى منطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة آخرين كانوا في انتظاره، بالتعدي عليها كرهاً عنها، والاستيلاء على هاتفها المحمول، وعادت لتعترف بأنها ذهبت مع عشيقها بمحض إرادتها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إلقاء القبض على المتهمين بالتعدي على إحدى السيدات بمنطقة الخانكة، تحت تهديد السلاح، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث مركز الخانكة بلاغاً من موظفة باعتراض شخص مجهول مركبة "توكتوك" كانت تستقلها على طريق "العزبة البيضاء"، واستيقاف قائده وتهديدها بسلاح أبيض، وإجبارها على الترجل منه واقتيادها إلى منطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة آخرين بالتعدي عليها جنسياً.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع عاطل، له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدي على المجني عليها كرهاً عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط قطعتي سلاح أبيض مطواة المستخدمتان في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.