انتظام الخدمات الأمنية في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات "النواب"

قال مصدر أمني إن الخدمات الأمنية انتظمت في كل مواقعها بمحيط جميع اللجان التي تشهد التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكد المصدر على استنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وأوضح المصدر أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط اللجان ومحيطها وقامت قوات من المباحث والقوات النظامية بفرض حرم آمن حول اللجان القيادات الأمنية كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأي أحداث والوجود الميداني الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وأشار المصدر إلى أنه تم تدشين منظومة تقنية خاصة لمتابعة الانتخابات، من خلال غرفة عمليات بعدة برامج متطورة تضم بيانات جميع اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى، فضلا عن عملية التأمين الشاملة بجميع أنحاء الجمهورية، ويتم الاستعانة بعدد كبير من برامج الحاسب الآلي عالية الكفاءة والمطورة، للتعامل في فحص البلاغات والشكاوى وفحص المشتبه بهم والكشف عن السيارات المشتبه بها، ووضع تصورات للسيناريوهات الطارئة، في إطار تذليل الصعوبات أمام الناخبين، فضلا عن أن الغرفة تستعين ببرامج اتصال بغرف عمليات مديريات الأمن المنعقدة على مدار الساعة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امس على متابعة أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.

وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيداً بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.