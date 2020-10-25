لجان الدقي والعجوزة تبدأ استقبال الناخبين في ثاني أيام الاقتراع

فتحت لجان الدقي والعجوزة أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2020.

والتزمت اللجان الانتخابية في الدقي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع.

وفي العجوزة، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتون في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى، بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا، خلال يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 من ذات الشهر في الداخل.

وتتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، وفي دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدًا.