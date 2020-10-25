كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في اليوم الثاني بأسوان

شهد محيط لجان انتخابات مجلس النواب بأسوان، صباح اليوم الأحد، حضور ملحوظ من السيدات وكبار السن قبل موعد فتحها في التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، واصطف البعض فى طوابير وافترش آخرين الأرصفة حتى تفتح اللجان أبوابها.

ولم تسجل محافظة أسوان، أى شكاوى خلال اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، على نطاق الدوائر الأربعة بالمحافظة التى تضم 373 لجنة فرعية.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلي عرس ديمقراطي.

وأكد عطية، في تصريحاته صحفية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على حساب آخر، إذ يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية التي ستشهد أيضا مرور مفاجئ منه شخصيا لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولي المحليات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى التي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحا فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.