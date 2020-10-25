صور.. إجراءات تعقيم وتطهير المقرات الانتخابية بالشيخ زايد

شهد مركز شباب الشيخ زايد إجراءات تعقيم وتطهير قبل فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب أمام الناخبين.

وحرص مسئولو وزارة الصحة المتواجدون أمام اللجان الانتخابية بإجراء الكشف على درجات الحرارة للناخبين قبل دخول مقر الانتخاب للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن توزيع الكمامات بالاضافة الى توزيع الكمامات وادوات التطهير على الناخبين قبل الادلاء باصواتهم .. ومن ناحية أخري قامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة باجراء تعقيم وتطهير لجميع المقرات الانتخابية قبل فتح اللجان فى الشيخ زايد وتم توزيع الكمامات ومواد التطهير على جميع المقرات الانتخابية واللجان الفرعية .

يذكر أن لجان الاقتراع فى الشيخ زايد أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني من المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب والتى تجري على مرحلتين.